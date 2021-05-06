Еще один обман Кремля. Как европейские насосы оказались в Крыму? (видео)

Россия пытается обеспечить временно оккупированный Крым водой при помощи европейского оборудования, которое попало на полуостров в обход санкций ЕС

Россия доставила во временно оккупированный Крым водяные насосы, изготовленные в Дании. С их помощью оккупанты хотят добывать пресную воду из артезианских скважин. Производителю теперь грозят крупные штрафы из-за санкций ЕС.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Валерия Забирко, ситуация с водными запасами в Крыму по-прежнему критическая. Оккупанты решили добывать пресную воду из-под Азовского моря. Более того, уже начали бурить скважины.

Видео: Сегодня

Однако геологи единогласно заявляют – эти попытки тщетны. Пресная вода в небольшом количестве есть, но требует дорогостоящей обработки.

Добыча, прокладка труб, транспортировка, дополнительное опреснение и очистка сделает воду для крымчан по стоимости золота. К тому же бурение скважин может привести к проблемам с окружающей средой в акватории Азовского моря.

"Мы следим за этими всеми попытками. Держим руку на пульсе. В украинских правоохранительных органах уже есть соответствующие уголовные производства относительно вреда, причиненного акваториям Азовского и Черного морей", – сказал постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Кроме того, оказалось, что на Бештерек-Зуйском водозаборе новые насосы не русские, как заявляли оккупанты, а датские – компания "Грундфос", а двигатели для этих насосов – всемирно известной фирмы "Сименс".

Отметим, из-за санкций Запада европейский бизнес не имеет права поставлять оборудование в оккупированный Крым. В "Грундфос" подтвердили, что оборудование действительно их. Говорят, продавали его в Москву, а не в Крым, о планах россиян не знали.

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"Если в процессе продажи у нас появляются подозрения о возможном нарушении санкций, мы требуем назвать конечного потребителя. Наше внутреннее расследование не выявило никаких транзакций или корреспонденции, которая указывала бы на несоблюдение наших внутренних правил", – констатировал в комментарии DW вице-президент холдинга Grundfos Петер Триллингсгаард.

За нарушение санкций, а фактически обман Москвы, европейским компаниям грозит административный штраф. Его размер зависит от суммы договора поставки, и она может быть немалой. Но и это не самое худшее, говорит немецкий юрист Томас Гайдеман.

"Это репетиционный ущерб. Если есть упрек, что "Сименс" или "Грундфос" нарушают санкции, это может повлиять на их бизнес в международном обороте. И вот этот ущерб намного выше, чем какой-либо административный штраф", – отметил Томас.

Между тем жители оккупированного Симферополя до сих пор получают воду по часам. И только холодную. Горячую из-за дефицита местным даже не обещают.

Ранее мы сообщали, что на юге Крыма не хватит воды на курортный сезон.

Также напомним, в водохранилищах Крыма осталось четверть дооккупационного объема воды.