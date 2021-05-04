Еще одна область может попасть в красную зону карантина

В Черкасской области ухудшаются показатели по коронавирусу. Из-за этого регион может попасть в красную зону карантина.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
По по состоянию на 4 мая в красной зоне находятся семь областей:
- Житомирская;
- Запорожская;
- Полтавская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черниговская.
В оранжевой зоне сейчас восемь областей, а в желтой – девять регионов и Киев.
Так, в Черкасской области превышен показатель новых случаев болезни, а последние два дня – и уровень госпитализаций.
Кроме того, показатели по госпитализациях не соответствуют норме в еще восьми областях:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Житомирской;
- Луганской;
- Сумской;
- Хмельницкой;
- Черкасской;
- Черниговской.
Напомним, с 1 мая ряд областей перешла из красной зоны карантина в желтую. Журналисты "Сегодня" рассказывают, в каких регионах отменили ограничения и что там разрешено.
Также сообщалось, что пассажирские поезда в красных зонах начали ходить без ограничений.
Новости на эту же тему: