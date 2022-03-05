Еще одна жертва российского вторжения: во Львове похоронили малыша (фото)

Из-за нападения России на Украину погибают дети / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове похоронили малыша – очередную жертву российского вторжения. Ребенок умер, когда семья эвакуировалась из Харькова

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Таджикский мальчик Амир родился в январе в Харькове. С началом российских бомбардировок он с родителями и другими детьми несколько дней находился в подвале.

У малыша началась пневмония, в результате ребенок умер, когда семья эвакуировалась из Харькова. Обряд погребения провел имам Львова шейх Мурат Сулейманов.

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За 8 дней войны погибли 28 детей

От оружия российских оккупантов за восемь дней войны погибли 28 детей, ранено 64 ребенка. Об этом заявила Дарья Герасимчук, уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации, сообщает Liga.net.

Она заявила, что около полутора миллионов детей находятся на территориях, страдающих от обстрелов.

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Среди них – дети-сироты и дети с инвалидностью, нуждающиеся в немедленной помощи.

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