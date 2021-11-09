Есть что скрывать? Николай Харьковский в очередной раз отказался сдавать кровь для экспертизы

Николай Харьковский уже не первый раз отказывается сдавать анализ крови/Коллаж: Сегодня

16-летний Николай Харьковский, которого подозревают в смертельном ДТП в Харькове, отказался сдавать кровь для экспертизы.

Об этом в Facebook сообщил представитель семьи погибшего водителя Chevrolet Игорь Черняк.

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Отказался несмотря на решение суда

"Сегодня Николай Харьковский снова отказался от сдачи крови. Теперь уже после решения суда, которое его к этому обязывало. Сразу стоит объяснить. В Украине нет нормативного акта, регулирующего процедуру принудительного отбора образцов крови", — написал Игорь Черняк.

Принудительное взятие крови

Как сообщалось ранее, полиция обратилась в суд, чтобы принудительно отобрать образцы крови у подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове Николая Харьковского. Суд удовлетворил эту просьбу.

"Образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначены", — заявил адвокат, представляющий интересы семьи погибшего мужчины Маси Найем.

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Что было ранее?