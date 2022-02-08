Есть опасность? На Прикарпатье вспыхнул крупный пожар на нефтехимическом заводе

В Калуше начался пожар на заводе / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 8 февраля в Калуше Ивано-Франковской области загорелась пиролизная печь в одном из корпусов нефтехимического завода "Карпатнафтохим". Сейчас там работают более полсотни спасателей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Пожар вспыхнул в 09:45, по состоянию на 10:40 спасатели уже локализовали возгорание на площади 70 м. кв. Сейчас происходит факельное горение печи, но угрозы перехода огня на другое оборудование нет.

Сейчас на месте находятся 55 спасателей и 13 единиц техники, они продолжают тушить огонь. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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