Есть три сценария агрессии России против Украины – разведка

Есть три сценария развития действий России против Украины, однако, в любом случае у ВСУ есть планы реагирования на развитие ситуации.
Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Сергей Наев.
Рассматриваются такие варианты:
- преследование Россией цели демонстрации силы;
- получение военным путем Днепровской воды;
- обострение в районе ООС и проведение локальных военных действий в направлении позиций.
"Такие сценарии рассматриваются. По всем у нас наработаны планы реагирования и уже выполнены первоочередные мероприятия, которые сдерживают от дальнейшей эскалации", – заявил Наев.
Также Наев заявил, что пока увеличения авиационного группировки вдоль государственной границы не было, а система воздушной обороны ВСУ отрабатывает соответствующий план реагирования именно на такое количество, как и раньше.
Как мы уже писали, Зеленский подтвердил, что Путин отказался от его предложения провести переговоры.
Также Зеленский предрек Путину поражение на Донбассе.
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