Есть три сценария агрессии России против Украины – разведка

У ВСУ есть планы реагирования на все варианты развития ситуации на Донбассе

Есть три сценария развития действий России против Украины, однако, в любом случае у ВСУ есть планы реагирования на развитие ситуации.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Сергей Наев.

Рассматриваются такие варианты:

преследование Россией цели демонстрации силы;

получение военным путем Днепровской воды;

обострение в районе ООС и проведение локальных военных действий в направлении позиций.

"Такие сценарии рассматриваются. По всем у нас наработаны планы реагирования и уже выполнены первоочередные мероприятия, которые сдерживают от дальнейшей эскалации", – заявил Наев.

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Также Наев заявил, что пока увеличения авиационного группировки вдоль государственной границы не было, а система воздушной обороны ВСУ отрабатывает соответствующий план реагирования именно на такое количество, как и раньше.

Как мы уже писали, Зеленский подтвердил, что Путин отказался от его предложения провести переговоры.

Также Зеленский предрек Путину поражение на Донбассе.