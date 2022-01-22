Это был поджог? В Черниговской области горела церковь

Пожар произошел ночью / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 22 января, в Черниговской области произошел пожар в Свято-Николаевской церкви УПЦ. По предварительным данным, вероятной причиной пожара стал поджог.

Об этом сообщает ГСЧС Черниговской области.

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Что горело

На место приехали спасатели. В это время в здании церкви уже был огонь и плотное задымление. Пожарные в 04:23 окончательно ликвидировали пожар.

Огонь уничтожил имущество на площади 16 м.кв. Повреждены пол и стены на общей площади 20 м.кв. По предварительным данным, вероятной причиной пожара стал поджог.

Под Одессой подросток сжег церковь

В Одесской области 12-летний парень взял и сжег церковь. Так, мол, отомстил за травлю в школе, что устраивал сын настоятеля храма.

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Сначала вспыхнула полка, где были свечи на продажу, касса и ящик для пожертвований. Пламя самостоятельно за полчаса потушил народ. Ведрами носили воду из собственных дворов. Внутри все засыпали песком, который недавно закупили для строительства этого же храма.

"Подросток признался в содеянном, и объяснил, что так он решил отомстить своему однокласснику, якобы который его постоянно травил", – рассказывает пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

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