"Это лучший праздник". Славянск и Краматорск отметили годовщину освобождения (видео)

Ровно семь лет назад украинские защитники освободили от российской оккупации сразу два города на Донбассе – теперь это праздник для всех жителей

2 июля 2014 года назад из Краматорска и Славянска выдавили последних оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня исполняется ровно семь лет после освобождения двух крупных городов Донбасса – 5 июля 2014 года боевики под натиском украинской армии бежали из Славянска, а в Краматорск в тот же день вошла Нацгвардия.

Как горожане вспоминают оккупацию, рассказал военкор "Сегодня" Егор Логинов.

Сегодня на горе Карачун, которая ​​стала своеобразным символом освобождения, уже почти ничего не напоминает о событиях семилетней давности, но люди хорошо помнят и оккупацию, и кого благодарить за освобождение.

Утром здесь работало немало тематических площадок, но главное – здесь вспомнили каждого погибшего в боях за Славянск и Краматорск. Чтобы над этими городами развевался украинский флаг, отдали свои жизни 70 армейцев.

"Когда был оккупирован наш город, я была здесь. Так было страшно, когда земля гудит, и с тех пор мы тоже отмечаеш этот праздник. Это для нас лучший праздник, который есть в нашей стране", – говорит местная жительница.

Отряды российских военных и местные наемники захватили Славянск и Краматорск 12 апреля 2014 года – сначала штурмовали местные отделения полиции и СБУ, а дальше под контроль взяли все выезды из населенных пунктов.

За время оккупации, в частности в Славянске, обстрелами уничтожили более трех десятков домов; не было ни света, ни воды, школы и детсады тоже не работали. Исчезли деньги из банкоматов, а в городах буйствовали мародеры.

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Именно тогда фактически и началась антитеррористическая операция по освобождению Донбасса – за три месяца ожесточенных боев разведчики 2-го батальона Национальной гвардии подняли украинский флаг над горсоветами Славянская и Краматорска.

Однако сегодня украинские защитники тоже понесли большие потери на Донбассе – в результате обстрелов погиб один военнослужащий и еще трое были ранены.

Напомним, что совсем недавно Украина отмечала другую годовщину – семилетие освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков.