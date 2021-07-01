"Это море? Нет, это Львов". В Сети шутят о мощных бурях в городе – лучшие мемы

В соцсетях шутят о потопе, который произошел в городе после двух бурь за одну неделю

Местные жители с юмором отнеслись к непогоде во Львове. Коллаж "Сегодня"

За последнюю неделю буря дважды накрыла Львов. Как только после первого раза службы откачали воду с улиц и убрали деревья, непогода снова ударила по городу. Однако во второй раз местные жители уже проще отнеслись к стихии и начали публиковать мемы в Сети.

"Сегодня" собрали лучшие фотожабы.

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- Галя, это море?

- Нет, это Львов...

Источник: Так люблю той Львів, що бракує ми слів

Надувная лодка – главный атрибут для прогулок львовян в этом году!

Фото: Зручне місто

"Любим дождь, потому что в нем можно спрятать стихийную торговлю на Привокзальной".

Фото: Друга приватна мемарня

Зато ноги сухие!

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Фото: Типовий Львів

- Зачем тебе жабры?

- Я львовянин.

Фото: Так люблю той Львів, що бракує ми слів

Улицу Сахарова после бури сильно затопило, так что реакция местных жителей была бы вполне оправданой.

Фото: Друга приватна мемарня

Миниатюра: Львов на следующее утро после бури и обильных осадков. Разлилось море.

Фото: Так люблю той Львів, що бракує ми слів

Опишите погоду во Львове в 10 словах:

Фото: Друга приватна мемарня

Отметим, во Львове ветер повалил деревья и снес летние террасы и крыши домов. Из-за шторма перестал ходить весь электротранспорт.

Также в Крыму выпала трехмесячная норма осадков. В результате под воду ушли прибрежные города, больше всего пострадала Ялта.