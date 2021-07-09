"Это просто ужас". Жители Херсона купили колбасу с червями внутри (видео)

Колбасу купили в магазине на проспекте 200 лет Херсона. Фото: коллаж "Сегодня"
В Херсоне местные жители утверждают, что купили в магазине колбасу с червями.
Соответствующее видео опубликовала Анастасия Тищенко в соцсетях.
По словам женщины, ее муж – участник АТО – купил червивую колбасу на проспекте 200 лет Херсона. Супруги собирались на отдых, хотели сделает бутерброды. Разрезав колбасу, они увидели, как внутри кишат черви.
"Колбасой это не назовешь. Это просто ужас!", — эмоционально высказалась Анастасия.
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Она также показала чек приобретенного товара.
Чек на колбасу. Фото: Анастасия Тищенко
Пользователи Сети возмутились и посоветовали обратиться к руководству города, а некоторые назвал ситуацию фейком.
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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:
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