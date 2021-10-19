Это возможно? В Харькове ребенок проглотил ложку

Медики обследовали мальчика / Коллаж "Сегодня"
В Харькове в областную детскую клиническую больницу доставили шестилетнего пациентас серебряной ложкой в кишечнике.
Об этом пишет Depo.Харьков.
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Врачи обследовали ребенка, понаблюдали за пациентом. Столовый предмет вышел естественным путем.
Медики обратились к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми, не позволять им играть мелкими предметами без присмотра.
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