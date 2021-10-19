Это возможно? В Харькове ребенок проглотил ложку

Медики обследовали мальчика / Коллаж "Сегодня"

В Харькове в областную детскую клиническую больницу доставили шестилетнего пациентас серебряной ложкой в кишечнике.

Об этом пишет Depo.Харьков.

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Врачи обследовали ребенка, понаблюдали за пациентом. Столовый предмет вышел естественным путем.

Медики обратились к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми, не позволять им играть мелкими предметами без присмотра.

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В популярном среди детей и подростков приложении TikTok появился "Пуд-челлендж", суть которого заключается в том, чтобы съесть на камеру капсулу для стирки – те, что внутри с гелем. Так, ребята глотают порошковые капсулы, а затем оказываются в больнице с тяжелыми ожогами. Ежемесячно в больницы с ожогами забирают по двадцать детей.

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