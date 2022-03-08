Эвакуация детей и новые авиаудары: каким был день в Житомире (видео)

Россияне бомбят Житомир, но город не собирается сдаваться / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные нанесли авиаудары по трем военным объектам в Житомире. Кроме того, город продолжает принимать гуманитарную помощь и помогать военным.

Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин в Facebook.

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Гуманитарная помощь

"Принимали гуманитарную помощь. Помогали нашей бригаде, снабжали термобельем, зимними комплектами мобилизованных, собирали продукты питания, отправляли детей в Европу. Я хочу поблагодарить всех, кто помог отправить наших житомирских детей в Голландию", – сказал мэр.

Также он поблагодарил мэра Плоцка, разместившего у себя в городе очень много житомирян.

"Я уверен, что все мы вернемся", – добавил Сухомлин.

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Новые авиаудары

Также он рассказал об авиаударах в течение дня.

"Недавно был нанесен очередной авиаудар в районе Промышленной (улицы – ред.) по нефтебазе "Окко". Пока у нас нет подтверждения, что есть жертвы. Также был нанесен авиаудар по бронетанковому заводу (пгт Новогуйвинское – ред.) и по аэропорту "Озерное". Все как в последние дни.Держимся. Вместе мы сила и Житомир – город, у которого есть дух" , – добавил мэр.

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Ситуация в Украине 7 марта

Украинские воины уже двенадцатый день защищают Украину от российских оккупантов. С начала войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по селу Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.

Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.

Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате разрушены несколько зданий, в частности школа.

Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункту Тузлы Одесской области.

С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.

Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.

Кадыровцы под Запорожьем расстреляли почтальонов "Укрпочты" и переехали танком их авто. Забрать тела погибших Украине не дают.

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