Ей было 22. Имя и фото погибшей военнослужащей на Донбассе

Девушка погибла во время выполнения служебных обязанностей – что еще известно

Коллаж "Сегодня"

На Донбассе 9 июня погибла выпускница Академии сухопутных войск, лейтенант Карина Шемчук. Девушке было всего 22 года.

Об этом сообщил глава Закарпатского облсовета Алексей Петров в Facebook.

Шевчук служила в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

Глава облсовета уточнил, что военнослужащая погибла во время выполнения служебных обязанностей.

Военнослужащая Карина Шемчук. Фото из соцсетей Реклама

Девушка родилась 15 февраля 1999 года. У нее остался отец.

Напомним, 9 июня боевики трижды нарушили режим тишины. О вражеских атаках украинская сторона в СЦКК уведомила ОБСЕ.

А тем временем прифронтовой Мариуполь собрались сделать туристическим городом. Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили сначала искупался в Азовском море, а потом поделился грандиозными планами на ближайшие два года.