Фестиваль вареников и открытие новогодней елки: как в Ровно отметят ногодние праздники

Елку в городе откроют 12 декабря / Коллаж "Сегодня"
Новогоднюю елкув Ровно в 2021 году планируют открыть 12 декабря. А в начале декабря на Чайкиной аллее заработает рождественский городок.
Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк, пишет "Суспільне".
Изменения в датах и подходах
В Ровно с 5 декабря планируют запустить работу рождественского городка. Его откроют за кинодворцом в центре города, сообщил Александр Третьяк. В начале декабря на Майдане Независимости также начнут монтировать новую искусственную елку.
"Идея состоит в том, чтобы приобщаться к празднованию Рождества именно 25 декабря. Так как праздновали мы – по старому стилю – 7 января, празднует только Россия, Беларусь, Грузия и, кажется, Кипр или Сербия", – пояснил мэр Ровно.
На главной площади города елку планируют засветить 12 декабря, отметил Александр Третяк. Предварительно открыть планирует ее вместе с жителями Ровно.
Что касается новогодней ночи, то, по словам мэра, город учтет предпочтение ровенчан.
"Предварительно есть в планах пригласить ровенчан на празднование Нового года – именно встреча нового года в 12:00 совместно у новогодней елки. Возможно, с салютом, возможно, с общими хорошими эмоциями", – сказал мэр.
Смена локации
В этом году город Ровно будет праздновать и проводить все масштабные общегородские мероприятия на бульваре Независимости – Чайкиной аллее.
"Бродвей "Единственная в городе пешеходная зона, где достаточно места, чтобы горожанам в пределах карантинных ограничений можно было достойно отпраздновать, почувствовать дух Рождества", – пояснила начальница управления культуры и туризма Ровно Наталья Лозовская..
За кинодворцом будет размещена сцена, где будет происходить культурное наполнение. И вокруг большого фонтана будет парк аттракционов.
Фестивали и концерты
В рождественском городке на 12 декабря запланировали провести фестиваль вареников. В этот день откроют и главную елку города.
В этом году на 25 декабря запланировали ход вертепов и ход рождественских звезд, а на Рождество 6-8 января – традиционный, 18-й фестиваль "Рождественские песнопения".
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