Фонд Ахметова помог вернуть слух маленькой Карине из Харькова

Проект "Теперь я слышу" 14 лет помогает украинским детям с недостатками слуха

Дочь и внучка Элеоноры Збукер из Харькова имеют тяжелые нарушения слуха, поэтому все общение с миром происходит через эту сильную духом женщину. Помочь дочери уже невозможно. Удастся ли подарить полноценную жизнь маленькой внучке?

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Юлия Покидина.

Прогулка с маленькою Кариной – самая большая радость для бабушки. Она хотела быть рядом с внучкой чаще, но работа не позволяет: приезжает домой поздно вечером, рано уходит, поэтому остаются только выходные.

Видео: Сегодня

На бабушке держится вся семья: а это дочь и внучка. Обе имеют неутешительный диагноз – тугоухость четвертой степени. С 25-летней дочерью Элеонора общается только жестами, внучка еще маленькая, но "да" или "нельзя"она понимает.

Бабушка не смогла помочь дочери и теперь больше всего мечтает обеспечить полноценную жизнь для Карины. Хочет, чтобы внучка пошла в обычный детсад, обычную школу, чтобы у ребенка было больше возможностей.

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Первый шаг к осуществлению мечты – установить малышке слуховые аппараты. В этом же и первые трудности. Современные устройства слишком дороги для семьи, которая снимает квартиру и в которой работает только бабушка. Поэтому – решили просить помощи. В Фонде Рината Ахметова, куда обратилась бабушка Карины, не отказали.

При установке слуховых аппаратов девочка не проронила ни слезинки! Была удивлена, когда в первый раз услышала окружающие звуки.

Сурдопротезистка Виктория Смирнова объясняет: снижение слуха влияет на психоэмоциональное и речевое развитие. Зато с современными цифровыми аппаратами ребенок сможет четко слышать речь. Но чтобы научиться говорить понадобятся дополнительные занятия с сурдопедагогами и логопедами.

"Вы сейчас не представляете мое состояние. Сейчас буду плакать... Моя девочка услышит мой голос в первый раз в жизни... Огромное спасибо Ринату Леонидовичу, в моей жизни это просто неоценимая помощь", – растроганно говорит Элеонора Збукер.

Фонд Рината Ахметова с 2007 года помогает детям с нарушениями слуха. В рамках проекту "Теперь я слышу" более 200 ребят и девочек получили современные устройства.

Напомним, ранее рассказывалось, что Фонд Ахметова помог вернуть слух семилетней Полине с Донбасса.