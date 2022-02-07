Фонд Рината Ахметова помог девочке, которую затронула война на Донбассе (видео)

Фонд Рината Ахметова заботится о детях

Травмы войны бывают разными. Не только физические, но и психологические травмы – это потери. И от них можно оправляться всю жизнь.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

Реклама

Семья Диль

Жительница Мариуполя Анастасия Диль обожает рассказывать любую историю рисунками. Ибо образ, считает, намного точнее слова. Чего только стоит разнообразие цветов.

"Можно проявить себя, там можно показать какое у тебя настроение, кого ты любишь!" – рассказывает Анастасия Диль.

Было время, вспоминает бабушка Анастасии Светлана Белоиванникова, когда мир для внучки почти за день померк.

Трагические события января 2015 года. Тогда под массированным обстрелом района Восточный, где проживает семья, погибли десятки мирных жителей Мариуполя, более сотни ранили.

Реклама

"У нас из окна было очень видно, как все горело, как заправка горела, как летали снаряды. Это было очень страшно!" – рассказывает Анастасия Диль.

Бабушка Анастасии говорит, что им тогда очень повезло.

"Вы знаете, нам очень сильно повезло. У нас, кажется, единственный двор, в котором не было таких больших разрушений. Нас как-то пронесло. Я всегда говорила, у нас здесь или кто-нибудь святой или сильно праведный", – поведала Светлана Белоиванникова.

В результате пережитое обернулось травмой войны. Именно от нее страдает каждый пятый ребенок.

"Рассказывали, что если обстрел, то надо бежать. И вот ребенок моментально, первое бах – и в ванную! Встала там и стоит. Оно уже не бахает, а она все стоит", – рассказала Белоиванникова.

Помощь от Фонда Рината Ахметова

За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек.

Реклама

Восстановить здоровье внучки помогли, конечно, время и работа с психологами Фонда Рината Ахметова.

"Дети, которые живут рядом с фронтом, они могут слышать какие-то взрывы и они не понимают, что делать. Они не знают, где взять эту помощь, дети всегда находятся в стрессе, не осознавая этого", – сказала психолог Фонда Рината Ахметова Ирина Вселюбская.

Лишать детей стресса лучше благодаря арт-терапии. Эта методика очень действенна в программе оздоровительного отдыха "Мирное лето".

""Мирное лето" детям очень помогает, особенно для детей из серых зон. Это, кажется, единственный фонд в Украине, охвативший такой объем!" – сказала Светлана Белоиванникова.

За 16 лет работы Фонда Рината Ахметова всестороннюю поддержку получили уже 5 млн детей.

Анастасия показала рисунок с помощью РЛА. Его портрет и стрелочки расходятся по направлениям помощи.

"Это рисунок! Как он помогает людям. Это скорая, которая едет к людям, а тут слуховые аппараты выдает", – рассказала Анастасия Диль.

У Насти планы на будущее – создать "язык рисунков", где не будет места черному цвету.

Раньше мы писали: