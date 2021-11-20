Фото дня. Как выглядела Одесса много лет назад

Как с возрастом менялась Одесса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети пользователи делятся старыми снимками Одессы. На кадрах можно увидеть разные периоды жизни города. Даже в годы Второй Мировой войны.

Атмосферными фотографиями города делится 048.ua.

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На нем – Ришельевская улица от Оперного театра. Здания слева уже не существует, оно было разрушено в годы Второй Мировой войны.

Самый старый снимок подборки датируется 1887 годом / Фото: 048.ua

А вот Соборная площадь с колокольней кафедрального собора и памятником князю Воронцову.

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Это также снимок 1887 года / Фото: 048.ua

Одесская Пересыпь чуть более ста лет назад.

Так выглядела Пересыпь / Фото: 048.ua

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А это фото было сделано с дома Папудовой, что на Преображенской.

В XIX веке это был самый высокий жилой дом в Одессе / Фото: 048.ua

На фото – входная арка парка им. Шевченко.

Так выглядел вход а парк / Фото: 048.ua

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