Фото дня. Как выглядела Одесса много лет назад

Как с возрастом менялась Одесса / Фото: Коллаж: Сегодня
В Сети пользователи делятся старыми снимками Одессы. На кадрах можно увидеть разные периоды жизни города. Даже в годы Второй Мировой войны.
Атмосферными фотографиями города делится 048.ua.
На нем – Ришельевская улица от Оперного театра. Здания слева уже не существует, оно было разрушено в годы Второй Мировой войны.
Самый старый снимок подборки датируется 1887 годом / Фото: 048.ua
А вот Соборная площадь с колокольней кафедрального собора и памятником князю Воронцову.
Это также снимок 1887 года / Фото: 048.ua
Одесская Пересыпь чуть более ста лет назад.
Так выглядела Пересыпь / Фото: 048.ua
А это фото было сделано с дома Папудовой, что на Преображенской.
В XIX веке это был самый высокий жилой дом в Одессе / Фото: 048.ua
На фото – входная арка парка им. Шевченко.
Так выглядел вход а парк / Фото: 048.ua