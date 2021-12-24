Фото дня. Карпаты накрыла метель

На высокогорье плохая видимость/Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 24 декабря, в Карпатах морозная погода. Высокогорье засыпало снегом.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Детали
На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -11 градусов. Ветер южный, юго-западный, 10-13 м/с и облачная погода.
Видимость на высокогорье плохая из-за вьюги. Видно только до 30 м.
Карпаты засыпало снегом. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост
Погода на 24 декабря
24 декабря в Украине прогнозируют снег, а также дождь. На дорогах может быть гололедица.
Ночью в стране будут сильные морозы. Столбики термометров опустятся до -18 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от -4 до -9 градусов.
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