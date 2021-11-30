Фото дня. Карпаты замело снегом, а температура опустилась до -12 градусов

В Карпатах продолжает мести сильная метель / Фото: Коллаж: Сегодня

На высокогорье Карпат холодно и снежно. На фотографии, опубликованной спасателями, видно, что на горе находится значительный слой снежного покрова.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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На г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер юго-западный, 8-10 м/с. Метель. Температура воздуха -12.

Ранее Главное управление ГСЧС в Закарпатской области публиковало видео ураганного ветра в Карпатах.

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На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

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7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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