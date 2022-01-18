Фото дня. Карпаты замело снегом и ударили морозы до -18

На горе Поп Иван Черногорский облачная погода / Коллаж "Сегодня"
В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский сегодня утром, 18 января, был сильный туман. Видимость всего до 70 метров.
Об этом сообщили работники Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
На вершине горы лежит немало снег, а температура воздуха опустилась до 18 градусов мороза. Также на горе присутствует ветер и плохая видимость из-за тумана.
"По состоянию на 09:00 18.01.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 70 м), ветер северный, 8м/с, температура воздуха -18°С", – говорится в сообщении.
На Карпаты надвигается опасность
Погода в Украине сегодня, 18 января, резко ухудшится. В Карпатах синоптики прогнозируют снеголавинную опасность (3-й уровень). Также в этот день ожидаются снегопады и вьюги. Туристам рекомендуют воздержаться от походов на высокогорье.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.
"Настойчиво рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье!" – говорят в Укргидрометцентре.
Ранее мы писали:
- В Карпатах во время восхождения на гору Поп Иван травмировался иностранный турист.
- Не выдержал урагана. В Хмельницкой области рухнул огромный крест – фото
- Гром, молния и шквальный ветер. Ровно накрыла непогода (видео)