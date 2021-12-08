Фото дня. Пешеходная улица Днепра превратилась в новогоднюю сказку

Днепр украшают к Новому году / Фото: Коллаж: Сегодня
Днепр практически закончили украшать к Новому году – вчера преобразилась центральная пешеходная улица города. Теперь ее освещают тысячи ярких огней и праздничные игрушки.
Об этом сообщает "Информатор".
Улица уже вовсю сияет огнями, а две арки со снеговиками ждут жителей города на фотосессию.
Всего преобразятся 8 локаций:
- сквер Прибрежный;
- Слобожанский проспект;
- Европейская площадь;
- улица Воскресенская;
- улица Грушевского;
- улица Сечевых Стрельцов;
- Фестивальный причал;
- Центральный мост.
Удивительная елка и "полярный экспресс" в Днепре
В Днепре на Екатеринославском бульваре появилась новая елка. Внутри дерева находятся разных размеров шары – побольше и поменьше. Украшена она красивыми гирляндами.
Весь бульвар вечером буквально светится из-за яркой иллюминации.
Также в городе планируют запустить "полярный экспресс". Дизайнеры уже придумывают, как будут выглядеть вагоны. 13 декабря их отправят на покраску и поклейку. По традиции, транспорт украсят гирляндами с лампочками.