Фото дня. Под Хмельницким организовали выставку снеговиков

В Хмельницкой области проходит выставка снеговиков. Фото: коллаж "Сегодня"
В Нетешине Хмельницкой области впервые проходит выставка снеговиков. Организаторами являются неравнодушные родители детей.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Нетешина.
Как проходит выставка снеговиков?
Как стало известно, на выставке представлены работы молодых художников из 35 улиц Нетешина.
"Организатор выставки Святой Николай отметил, что цель выставки – донести современное искусство людям, оторвать их от обыденности", – говорят в горсовете.
Все работы, представленные на выставке, можно фотографировать.
В городе активно лепят снеговиков. Фото: пресс-служба горсовета
В Киеве слепили снеговика в виде черепашки Ниндзя
В Киеве на Корчеватом слепили необычного снеговика, который напоминает одного из черепашек Ниндзя. Фото появилось на странице "Типичного Голосеево" в Facebook.
"Leonardo De Korchevato", – такое имя в комментариях предложила Lesia Kobysh.