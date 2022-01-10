Фото дня. Под Хмельницким организовали выставку снеговиков

В Хмельницкой области проходит выставка снеговиков. Фото: коллаж "Сегодня"

В Нетешине Хмельницкой области впервые проходит выставка снеговиков. Организаторами являются неравнодушные родители детей.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Нетешина.

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Как проходит выставка снеговиков?

Как стало известно, на выставке представлены работы молодых художников из 35 улиц Нетешина.

"Организатор выставки Святой Николай отметил, что цель выставки – донести современное искусство людям, оторвать их от обыденности", – говорят в горсовете.

Все работы, представленные на выставке, можно фотографировать.

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В городе активно лепят снеговиков. Фото: пресс-служба горсовета

В Киеве слепили снеговика в виде черепашки Ниндзя

В Киеве на Корчеватом слепили необычного снеговика, который напоминает одного из черепашек Ниндзя. Фото появилось на странице "Типичного Голосеево" в Facebook.

"Leonardo De Korchevato", – такое имя в комментариях предложила Lesia Kobysh.

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