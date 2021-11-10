Фото дня. В Карпатах встретили настоящий зимний рассвет

Карпаты засыпало снегом / Фото: Коллаж: Сегодня

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах утром 10 ноября запечатлели настоящий зимний рассвет. Горы покрыты снегом, а над ними – ни одной тучи.

Фото опубликовал Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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В публикации отметили, что утром в горах была минусовая температура.

Горы покрыты снегом. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

"По состоянию на 07:30 10.11.2021 в г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер северо-западный 1-2 м/с, ясно", - говорится в сообщении.

Украине пора готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.