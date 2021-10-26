Фото дня. В поликлинике Харькова заметили огромную очередь на вакцинацию

Очередь в поликлинике Харькова / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 26 октября, в Харькове в городской поликлинике № 26 выстроилась очередьна вакцинацию. Всех людей, которые записались на определенное время, медперсонал отправляет в "живую" очередь.

Об этом пишет очевидец в Telegram-канал "Ху**вый Харьков".

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Мужчина записался поликлинику на вакцинацию через медицинскую информационную систему Helsi.

"В коридоре куча сумасшедших, которые орут про живую очередь. Людей, которые пришли по записи на время, медсестра посылает на**й в живую очередь. Рассказывают про вчерашнюю пи***лку. Зачем я записывался на время — непонятно", – пишет мужчина.

Очередь на вакцинацию в городской поликлинике № 26. Фото с Telegram-канала "Ху**вый Харьков".

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Рекорд смертности от COVID-19

За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине выявили 19 120 новых случаев коронавируса, это на 4486 человек больше, чем за сутки до этого. Умерло рекордное количество инфицированных – 734.

Больше всего новых инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В Киеве – 1135 новых больных COVID-19.

По всей стране сделали 129 063 теста на коронавирус (68 569): методом ПЦР – 61 027 (34 540), ИФА – 18 233 (6487), экспресс-тестов на антиген – 49 803 (27 542).

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