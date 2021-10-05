Фото дня. Во Львове заметили очередь из скорых возле изолятора для COVID-больных

Сейчас Львовская область находится в желтой зоне адаптивного карантина / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 5 октября, возле клинической больницы скорой медицинской помощи Львова выстроилась очередь из скорых машин. Все они пытаются проехать к изолятору, где принимают больных с подозрением на COVID-19.

Фото очереди из скорых возле изолятора для COVID-больных. Фото: Кристины Каспшушак

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Об этом на Facebook-странице сообщает представитель клиники Кристина Каспшишак.

Рекорды поступлений

"За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений с начала борьбы с пандемией – 81 человек", – написала Каспшишак.

Сегодня утром в стационаре уже 409 подтвержденных случаев COVID-19.

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Статистика

Всего во Львовской области с начала пандемии зарегистрировали 153 433 больных коронавирусом. Только за прошлые сутки в регионе было 592 больных. Умерли за прошлые сутки от COVID-19 13 человек, а вылечились – 317. Сейчас Львовская область находится в желтой зоне адаптивного карантина.

Что запрещено в желтой зоне карантина

Запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале.

Не более 4 человек за столиком в заведениях общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра.

Кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале.

Спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

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