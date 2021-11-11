Фото дня. Жители Харькова встретили восхитительный закат в городе

Яркий закат в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"
Жители Харькова заметили захватывающий закат в четверг, 11 ноября. В Сети мгновенно стали делиться яркими снимками красоты.
Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков".
Захватывающий закат в Харькове
На опубликованным снимках можно увидеть, что в городе был ярко-оранжевый и нежно-розовый закат. Местные жители остались в восторге от такой красоты.
Виды закатов на планетах Солнечной системы от NASA
NASA выпустило симуляцию, которая демонстрирует, как выглядят солнечные закаты на других планетах и спутниках Солнечной системы.
Каждое смоделированное видео основано на данных об атмосфере этих планет, включая плотность, состав, температуру, учтено также расстояние до Солнца и его яркость по мере удаления. Симуляция включает атмосферы Урана, Марса, Венеры и спутника Сатурна Титана.
Закаты разных планет будут выглядеть определенным образом в зависимости от их атмосферы.