Фото дня. Жители Харькова встретили восхитительный закат в городе

Яркий закат в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

Жители Харькова заметили захватывающий закат в четверг, 11 ноября. В Сети мгновенно стали делиться яркими снимками красоты.

Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале "Труха Харьков".

Реклама

Захватывающий закат в Харькове

На опубликованным снимках можно увидеть, что в городе был ярко-оранжевый и нежно-розовый закат. Местные жители остались в восторге от такой красоты.

Реклама

Реклама

Виды закатов на планетах Солнечной системы от NASA

NASA выпустило симуляцию, которая демонстрирует, как выглядят солнечные закаты на других планетах и спутниках Солнечной системы.

Каждое смоделированное видео основано на данных об атмосфере этих планет, включая плотность, состав, температуру, учтено также расстояние до Солнца и его яркость по мере удаления. Симуляция включает атмосферы Урана, Марса, Венеры и спутника Сатурна Титана.

Закаты разных планет будут выглядеть определенным образом в зависимости от их атмосферы.

Ранее мы писали: