Фукс и Добкин поссорились из-за Харькова: вспомнили наркотики, свиней и политику (фото, видео)

Субботним вечером, 13 февраля, бывший народный депутат Михаил Добкин, планирующий занять пост мэра Харькова, и харьковский бизнесмен Павел Фукс громко поссорились в соцсетях из-за предстоящих выборов.

Вначале Михаил Добкин написал пространный пост в Telegram о том, что Павел Фукс якобы нанимал политтехнологов Сергея Березенко и Владимира Грановского для победы на выборах в Харькове сначала политсилы Петра Порошенко "Европейская солидарность", а теперь и. о. мэра города Игоря Терехова.

"Эти два персонажа ловили "сеткой" избирателя для Пети и его ЕэСЭс по всей Украине и отдельно взятому Харькову... И тогда и сейчас их притаскивал в город Харьков Паша "Пуфик" Фукс. Притащил он этих персонажей и сейчас. Да, они и сегодня в нашем Харькове!!! Только теперь они в Городе находятся по заказу "Пуфика" для работы на Бледнолицего и.о. мэра", – написал Добкин.

Павел Фукс не оставил пост Добкина без ответа и обвинил оппонента в "политических галлюцинациях" под воздействием "наркотических веществ".

"Субботний вечер Михаил Добкин провел традиционно – в приятной компании наркотических веществ. Потом у него случились политические галлюцинации", – написал бизнесмен в соцсети.

В ответ Добкин перепостил картинку со свиньей из телеграма Фукса, "исправив" на ней подпись.

Реклама

Давний конфликт

Кстати, конфликт между Добкиным и Фуксом возник не сегодня и даже не вчера – так, около двух недель назад бизнесмен резко отреагировал на пост экс-нардепа, c видео, где слышен голос покойного городского главы Геннадия Кернеса, который хвалит Михаила Добкина, как "хорошего управленца и хорошего менеджера".

"Мы через многое с ним прошли вместе. Много вместе успели сделать... А сегодня оставлю этот ролик здесь и вместе с вами просто буду смотреть и слушать", – написал Добкин в посте к видео.

В ответном посте Фукс заявил, что "напомнит", что о Добкине "говорил мой друг Геннадий Кернес в своих последних интервью", и разместил свое видео, на котором также слышен голос покойного мэра, который говорит, что Добкин "пошел не по тому пути".

А еще раньше в январе Павел Фукс в интервью изданию "Украинская правда" спрогнозировал победу на будущих выборах мэра Харькова нынешнего и. о. главы города Игоря Терехова, не преминув отметить, что "Добкин рвется на выборы изо всех сил". Фукс также утверждает, что ранее уговорил Добкина сняться с местных выборов.

Напомним, в Офисе президента заявили, что внеочередные выборы городского головы Харькова, скорее всего, пройдут осенью 2021 года, в последнее воскресенье октября – на более ранний срок их назначить не получится из-за "чехарды с документами" после смерти избранного осенью мэром Геннадия Кернеса.