Газон и большой спортзал: Малюська показал тюрьму будущего во Львове (фото)

Строительство тюрем начнется уже в скором времени / Коллаж "Сегодня"

Министр юстиции Денис Малюська показал иллюстрации будущего Львовского СИЗО.По его словам, проектирование уже на финальной стадии.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей Facebook-странице.

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На фото изображены зарисовки будущего Львовского СИЗО.

"Выкладываю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе. Мы построим его за счет поступлений от Большой распродажи тюрем", – написал Денис Малюська.

Будущее Львовское СИЗО. Фото: Денис Малюська

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Будущее Львовское СИЗО. Фото: Денис Малюська

Будущее Львовское СИЗО. Фото: Денис Малюська

Будущее Львовское СИЗО. Фото: Денис Малюська

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Будущее Львовское СИЗО. Фото: Денис Малюська

Будущее Львовское СИЗО. Фото: Денис Малюська

ТОП-10 украинских тюрем:

Министерство юстиции Украины составило рейтинг лучших тюрем страны.

Качановская исправительная колония №54 (Харьковская область) – 769,52 балла

Надержинщинская исправительная колония №6 (Полтавская область) – 746,75 балла

Диканевская исправительная колония №12 (Харьковская область) – 743,36 балла

Полтавская исправительная колония №64 (Полтавская область) – 729,71 балла

Мелитопольская исправительная колония №144 (Запорожская область) – 697,04 балла

Покровская исправительная колония №17 (Харьковская область) – 687,79 балла

Холодногорская исправительная колония №18 (Харьковская область) – 675,27 балла

Божковская исправительная колония №16 (Полтавская область) – 671,24 балла

Каменская исправительная колония №34 (Днепропетровская область) – 667,31 балла

Темновская исправительная колония №100 (Харьковская область) – 663,48 балла

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