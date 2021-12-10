Газон и большой спортзал: Малюська показал тюрьму будущего во Львове (фото)

Строительство тюрем начнется уже в скором времени / Коллаж "Сегодня"
Министр юстиции Денис Малюська показал иллюстрации будущего Львовского СИЗО.По его словам, проектирование уже на финальной стадии.
Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей Facebook-странице.
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На фото изображены зарисовки будущего Львовского СИЗО.
"Выкладываю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе. Мы построим его за счет поступлений от Большой распродажи тюрем", – написал Денис Малюська.
Будущее Львовское СИЗО. Фото: Денис Малюська
Будущее Львовское СИЗО. Фото: Денис Малюська
Будущее Львовское СИЗО. Фото: Денис Малюська
Будущее Львовское СИЗО. Фото: Денис Малюська
Будущее Львовское СИЗО. Фото: Денис Малюська
Будущее Львовское СИЗО. Фото: Денис Малюська
ТОП-10 украинских тюрем:
Министерство юстиции Украины составило рейтинг лучших тюрем страны.
- Качановская исправительная колония №54 (Харьковская область) – 769,52 балла
- Надержинщинская исправительная колония №6 (Полтавская область) – 746,75 балла
- Диканевская исправительная колония №12 (Харьковская область) – 743,36 балла
- Полтавская исправительная колония №64 (Полтавская область) – 729,71 балла
- Мелитопольская исправительная колония №144 (Запорожская область) – 697,04 балла
- Покровская исправительная колония №17 (Харьковская область) – 687,79 балла
- Холодногорская исправительная колония №18 (Харьковская область) – 675,27 балла
- Божковская исправительная колония №16 (Полтавская область) – 671,24 балла
- Каменская исправительная колония №34 (Днепропетровская область) – 667,31 балла
- Темновская исправительная колония №100 (Харьковская область) – 663,48 балла
Ранее мы писали:
- ходят слухи, что осенью в Кабмине могут быть новые увольнения, а один из претендентов якобы министр юстиции Денис Малюська. Сам глава ведомства опроверг это – в эфире телеканала "Украина 24" он заявил, что сейчас не идет речь об отставке.
- работой министра юстиции недовольны в Раде. Многие программы Малюськи, которые должны быть выигрышными, ни к чему не привели.