"Газовые" протесты продолжаются. На Буковине проходят сразу три митинга (фото)

В Черновицкой области акции протеста против высокой цены на газ проходят сразу в трех населенных пунктах.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Черновицкой области.

Так, люди вышли на митинги возле Черновицкого городского совета, вблизи стационарного поста в селе Атаки Хотинского района, а также на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района.

По данным копов, протестуют около 170 человек. Они требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа. На месте также работают полицейские, они следят за порядком.

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Утром в селе Атаки люди грозились полностью перекрыть дорогу возле моста через Днестр, который соединяет Черновицкую область с Хмельницкой и Тернопольской. Однако сейчас там проезд свободный.

Напомним, 10 января в нескольких украинских городах люди вышли на акции протеста, они требовали пересмотра коммунальных тарифов.