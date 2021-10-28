Где насильник? Полиция открыла дело и ищет отца ребенка 11-летней беременной

Полиция ведет расследование / Коллаж "Сегодня"

Закарпатские правоохранители открыли уголовное производство по факту беременности 11-летней жительницы села Гать. Дело переквалифицировали по статье об изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции Закарпатья Анна Дан, пишет Укринформ.

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Кто виноват?

Теперь отцу ребенка, о котором известно только, что он не закарпатец, грозит лишение свободы.

Анна Дан уточнила, что правоохранители о беременности ребенка из маленькой деревни в Береговском районе узнали из публикаций в соцсетях и местных СМИ. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней).

Где отец ребенка?

Сейчас мужчину разыскивают. Ему может грозить заключение от 10 до 15 лет.

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"Следователи полиции уже имели разговор с девочкой и ее мамой. По их словам понятно, что это произошло за пределами области. Очевидно, отец ребенка не закарпатец", – рассказала Анна Дан.

Что известно о беременности 11-летней девочки

11-летняя девочка забеременела, когда семья работала на свалке в Киевской области. По словам женщины, она всю ответственность берет на себя.

Медики рассказали, что беременность Бианы протекает нормально, однако у девочки еще не сформировалась должным образом тазово-мышечная система, поэтому роды планируют принимать кесаревым сечением.

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