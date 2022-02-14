Где прятаться в случае нападения РФ: все укрытия Краматорска (карта)

В Краматорске есть более 200 защитных сооружений / Фото: Коллаж: Сегодня
В Донецкой области опубликовали карту Краматорска, где указаны 203 защитных сооружения города, которые могут быть использованы в качестве укрытия в случае вторжения РФ.
Об этом сообщили на сайте Краматорского городского совета.
"На карте, приведенной ниже, можно найти список объектов, которые в случае необходимости могут быть использованы в качестве укрытия", – говорится в сообщении.
С помощью карты можно узнать, какое укрытие находится рядом с домом, местом работы или учебы и заранее продумать путь к нему.
"Также обращаем внимание жителей города, что по вопросам прохождения службы в военном резерве подразделения территориальной обороны вы можете обращаться в Краматорский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки по телефону (050)843-3004", – добавили в сообщении.
Угроза вторжения РФ в Украину
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