Где ракеты будут взлетать? В Одессе депутат рассмешил зал на заседании (видео)

В Одессе чиновники горсовета начали шутить о запуске ракет в городе – сессионный зал взорвался смехом

Депутат в Одессе. Скриншот

В Одессе депутат рассмешил чиновников во время сессии. После доклада вице-мэра Одессы Павла Вугельмана о проекте "Космопорт" депутат спросил, откуда хотят запускать ракеты. Этот вопрос вызвал смех в зале.

Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

Вугельман на сессии горсовета рассказывал о строительстве космодрома в городе. После доклада депутаты начали спрашивать у вице-мэра, где, как и что собираются запускать. Присутствующие засмеялись, а мэр Геннадий Труханов попросил вице-мера ответить "где ракеты будут запускать и где космонавтов готовят".

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"Обработайте этот вопрос и проинформируйте депутата, где будут взлетать, и расписание полетов", - добавил Труханов.

Напомним, недавно сессионный зал Верховной Рады неожиданно взорвался смехом во время рассмотрения правок к земельной реформе. Особенно сильно что-то рассмешило главу парламента Дмитрия Разумкова.