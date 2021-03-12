Гибель девочки в Херсонской области: в селе рассказали о возможных убийцах

В селе Счастливое Херсонской области, где вчера нашли убитой семилетнюю Машу Борисову, градус напряжения повышается.

"Сегодня" пообщались с местными жителями, которые рассказали новые подробности жуткого случая.

"Говоря о настроениях, которые сейчас в селе, могу сказать, что народ готовится устроить самосуд над убийцей девочки. О семье Маши известно, что иногда там злоупотребляли спиртным, но, как понимаете, подробности жизни каждой семьи знать не могу", – сказал нам руководитель села Роман Пустовой.

В то же время опрошенные нами жители села рассказали, что, по неофициальной информации, к преступлению могут быть причастны несколько человек.

"Одни считают причастным родственника этой семьи, кого-то из кумовьев. Вторые судачат, мол, к этому может быть причастен тот, кто имеет отношение к постройке, где нашли тело девочки. Вроде бы полицейская собака привела и к крестному девочки, и к тому человеку, в сарае которого было обнаружено тело. Полиции предстоит выяснить, кто же на самом деле убийца", – рассказали нам жители Счастливого.

Напомним, девочка исчезла несколько дней назад, а позже ее нашли мертвой. Полицейские не исключают, что девочку изнасиловали. Предварительно, смерть наступила в результате удушения.

Правоохранители проверяют несколько потенциальных подозреваемых в убийстве.