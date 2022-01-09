Гибель ребенка в пожаре под Винницей: пострадавшей семье собирают помощь на новый дом (фото, видео)

Под Винницей погиб ребенок в пожаре. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Тараски Винницкой области, где во время пожара погиб 7-летний мальчик, местные жители ищут дом для пострадавшей семьи. Неравнодушные уже собрали на новое жилье 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Неравнодушные люди помогают семье

Как нам стало известно, жители села собрали на новый дом 40 тысяч гривен. Сейчас семья живет в доме, куда их пустили бесплатно. Люди также несут пострадавшим постельное белье, еду, обувь и одежду.

Стоит отметить, что новый дом в селе стоит от 3 до 5 тысяч долларов. Также уже есть те, кто готов отдать мебель.

"Мы очень хотим им помочь, так как на улице зима, а у них маленькие дети. Сейчас собираем деньги на дом. Свободного жилья в селе много, в основном просят от 3 до 5 тысяч долларов", – рассказала староста села Ольга Рыжук.

Реклама

Люди помогают пострадавшей семье. Фото: Алексей Керман, "Сегодня"

Реклама

Что говорят спасатели?

Сложность в тушении пламя заключалась в том, что дом далеко находился от пожарной части.

"Огонь был сильный. Пока спасатели приехали, он еще больше усилился. Сгорело почти все. Хорошо, что спаслись люди", – говорят нам в ГСЧС.

Что говорят родители погибшего мальчика?

Как рассказала мама погибшего мальчика Светлана Барабаш, воспламенение пошло от розетки и сразу по всему дому.

"Моя дочь хватала других детей за руки, чтобы быстрее убежать. Они были в одних майках. Спасибо соседям, что приютили детей на это время. Я искала сына, где он спал, но я его не нашла. Я продолжала поиски, но было уже поздно", – сообщила "Сегодня" Светлана Барабаш.

Папа погибшего мальчика Сергей Барабаш рассказал: когда проснулся, то понял, что все в дыму и ничего не видно. В тот момент он не мог дышать.

"Я проснулся и понял, что все в дыму и ничего не видно. Я выскочил со спальни и бросился к кроватям детей. Андрюшу я хотел забрать со спальни, но туда уже невозможно было зайти. Потом слышу жена начала кричать. Сгорело все дотла… Теперь будем искать дом", – сообщил нам Сергей Барабаш.

Новые подробности трагедии

Как нам стало известно, в селе Тараски произошел пожар в доме, в результате которого погиб семилетний мальчик. Также спасли четырех детей – двое мальчиков 3 и 4 лет и девочку. Как оказалось, на улицу их вынесла 17-летняя сестра, которая первой услышала запах дыма.

В это время родители детей спали. 7-летнего Андрея найти не смогли. И только спасатели, когда тушили пламя, обнаружили ребенка под завалами.

Также пострадала 39-летняя мать – она получила ожоги.

На данный момент сельсовет переселил семью в другой пустой дом. Причины пожара устанавливают эксперты.

Ранее мы писали: