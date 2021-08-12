Гибель шестиклассника на экскурсии у водопада. В трагедии обвиняют львовскую учительницу

Артем Прадед-Янчак учился в классе Людмилы Гребень. Коллаж "Сегодня"
В гибели ученика 6-го класса во время школьной экскурсии на водопад Каменка обвиняют учительницу львовской средней школы №82 Людмилу Гребень.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Обвинительный акт в отношении 45-летней учительницы направили в Сколевский районный суд.
Женщину обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ст. 137 ч. 2 УКУ). Теперь подозреваемой грозит от трех до пяти лет заключения.
По данным СМИ, Людмила Гребень работает учительницей музыки во львовской школе №82. Она была классной руководительницей 6-В класса, где учился погибший 12-летний Артем Прадед-Янчак.
При этом на странице в Facebook у преподавателя указано, что она работает хормейстером в Центре творчества детей и юношества Галичины.
Всего группу из 44 школьников сопровождали пятеро взрослых – трое учителей и двое родителей.
Как произошла трагедия?
В мэрии Львова рассказали, что время экскурсии Артем подошел слишком близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду. В результате он получил травму. Спасатели с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепился ребенок, освободили и вытащили на берег. Однако медики спасти его не смогли.
После инцидента у классного руководителя случился сердечный приступ. Еще один учитель, который пытался спасти мальчика, наглотался воды и получил переохлаждение.
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