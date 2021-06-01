Гинеколога из Луцка второй раз задержали за сутенерство (фото)

/ Фото: Нацполиция
Полиция Волыни повторно поймала врача-гинеколога на занятии сутенерством. Медика задержали во время встречи клиента и женщины, которая предоставляла интимные услуги.
По данным пресс-службы полиции Волыни, клиент передал меченые деньги врачу за его услуги.
/ Фото: Нацполиция
Гинеколог за организацию встречи с женщинами просил от 800 до 1,5 тысячи гривен, бронировал гостиницы и сауны. С каждого клиента медик получал от 300 до 500 гривен.
/ Фото: Нацполиция
По факту сутенерства или вовлечение людей в занятие проституцией полиция начала производство. Медика поместили в изолятор временного содержания. 31 мая суд избрал ему меру пресечения – домашний арест.
/ Фото: Нацполиция
53-летний гинеколог последний месяц работает в Цуманской районной больнице.
В октябре 2020 подозреваемого уже судили за аналогичное преступление. Суд назначил ему наказание – пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года.
Напомним, в Киеве задержали участников преступной группы, которые занимались сутенерством.
Кроме того, в Хмельницком правоохранители задержали водителя такси, который занимался сутенерством.
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