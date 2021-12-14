Главную елку Львова привезли прямо из сельского двора: как она выглядит (видео)

В Оброшине Львовской области мужчина 35 лет назад привез маленькое деревце в автобусе из Карпат и посадил под окнами. Каждый год Василий Козленко украшал его. Любовалась елкой вся окрестность. А когда она выросла выше дома – 85-летний мужчина решил подарить ее Львову.

Украшение для Львова

"Елка из Оброшино будет стоять во Львове. Конечно, что почетно. Елка, наверное, уже начала мешать дому. Из-за этого решил подарить", – рассказывает мужчина.

Чтобы срезать 17-метровую елку, коммунальщикам пришлось вызвать дополнительную технику.

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"Сложность в том, чтобы организовать подъезд, правильно ее положить и потом уже положить на панелевоз. Наши ребята давно этим занимаются, знают, что к чему. Думаю, все будет хорошо", – утверждает заместитель директора ЛКП "Зеленый Львов" Андрей Шульский.

Елку городу дарят не первый раз?

Это уже третий раз жители близлежащих сел дарят Львову елки. Именно эту повезут в сопровождении полиции. Ее установят на площади перед оперным театром, а откроют уже в пятницу.

Елочные украшения и иллюминация на дереве будут в аутентичном стиле.

Больше елок не будет

Новой елки во дворе Василий Козленко сажать не планирует. Место срезанного дерева мужчина весной хочет засеять травой.

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