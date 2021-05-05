Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга едут на линию разграничения на Донбассе

/ Фото: Александр Махов, Сегодня

Главы министерств иностранных дел Нидерландов, Бельгии и Люксембурга 6 мая прилетят в Киев и посетят линию разграничения на Донбассе. Цель визита – выразить солидарность Украине на фоне дестабилизирующих действий России.

Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

Вице-премьер-министр иностранных и европейских дел Бельгии Софи Вильмес, глава МИД Нидерландов Стеф Блок и министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн приедут в Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Они намерены ознакомиться с ситуацией в зоне российско-украинского вооруженного конфликта и теми шагами, которые Украина предпринимает для облегчения жизни местного населения, в частности осмотрят КПВВ.

7 мая пройдут переговоры Кулебы с коллегами, на которых также планируют обсудить консолидацию международной поддержки Украины для сдерживания России от дальнейшей агрессии, укрепление региональной безопасности, поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины и продвижение внутренних трансформаций в нашей стране.

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Также обсудят развитие торговли и инвестиций между Украиной и странами Бенилюкса.

После встречи состоится совместная пресс-конференция.

Напомним, боевики на Донбассе не прекращали обстрелов даже на Пасху, а вечером 4 маяобстреляли центральную районную больницу в Красногоровке Донецкой области. В медучреждении в тот момент находились 45 пациентов с коронавирусом и пневмонией.

Мы также сообщали, что в России заявили, что за последние два года более полмиллиона жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей получили российское гражданство.