Глушат боевики? В Донецкой и Луганской областях проблемы с мобильной связью

Не работали операторы мобильной связи Vodafone и "Киевстар"/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Донецкой и Луганской областях перестала работать мобильная связь. Не работало два мобильных оператора.

Про это сообщают "Новости Донбасса".

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Известно, что после полуночи в областях не работала мобильная связь операторов "Киевстар" и Vodafone. По состоянию на 01:08 начал ловить Vodafone. В то же время у пользователей LifeCell проблем не было.

Что говорят в компании Vodafone?

Сайту "Сегодня" подтвердили в "Vodafone", что проблема действительно была, но не долго. Причина — технический сбой.

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Что говорят в компании "Киевстар"?

В компании "Киевстар" нам ответили, что информации о сбое нет. В то же время подчеркивают, что усилили охрану всех объектов инфраструктуры.

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Почему на Донбассе участились обстрелы?

Сразу несколько источников в Минобороны рассказали "Сегодня", что в ведомстве не расценивают сегодняшнюю эскалацию как начало вторжения, но расценивают как начало провокаций.

"Оккупанты, как всем известно, обстреливают сейчас преимущественно объекты гражданской инфраструктуры, но при этом не ведут массированной атаки по позициям ВСУ. Это дает основания говорить, что на эту минуту совершается ряд провокаций. Делаться это может для того, чтобы уже через несколько часов обвинить ВСУ в обстреле мирных жителей", – сказали нам в Минобороны.

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