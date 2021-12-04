Годовщина трагического пожара в одесском колледже: нашли ли виновных и что будет со зданием

Жертвами трагедии стали 16 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

С момента трагедии прошло два года, но виновные до сих пор не наказаны, точка в судебных разбирательствах не поставлена, а будущее сгоревшего памятника архитектуры остается туманным.

Сайт "Сегодня" собрал все, что известно о трагедии на Троицкой два года спустя.

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Как это было

В среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар, в котором погибли 16 человек и еще десятки человек пострадали.

В здании располагались помещения Института морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины, колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также другие учреждения.

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По версии следствия, пожар начался в кабинете заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства и по совместительству учителя физики Ирины Тарановой. Отмечается, что, придя на работу утром, она подключила электрический обогреватель к удлинителю, от которого работала и оргтехника. Обогреватель стоял у стены между окнами.

Примерно в 9:50 Таранова якобы вышла из кабинета и закрыла дверь. Обогреватель продолжал работать. Вскоре, как указано в судебном реестре, случилось короткое замыкание, вспыхнул огонь. Потушить его сразу было некому и нечем. Пламя начало неконтролируемо распространяться, в том числе из-за горючей облицовки стен в коридорах.

Из-за отсутствия системы оповещения учащиеся и преподаватели не сразу поняли, что происходит. Некоторые упустили драгоценные минуты для спасения. Не смогли люди выбраться и через пожарный ход, потому что двери там были заперты снаружи, а на окнах висели решетки. Пожар тушили более суток. Внутренние перекрытия в той части здания, где находился колледж, с последнего до первого этажа обрушились.

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Сотруднику колледжа Анне Бортюк и пожарному Сергею Шахотину посмертно присвоили звание Героя Украины. Известно, что преподаватель минимум трижды заходила в горящее здание и выводила детей на улицу, пока пламя не перегородило ей путь. Сергей же сорвался с лестницы на уровне третьего этажа после того, как на него упала прыгнувшая в окно девушка.

Что сейчас с родными погибших

Большинство родителей участвует в судебных заседаниях, не переставая требовать справедливого наказания.

"Наш Кирилл, Ксюша Бабенко и Елена Беженар остались там навсегда. Так же, как и другие студенты и сотрудники колледжа. Жизнь – бумеранг. Сколько бы адвокаты ни затягивали процесс, жизнь всех обязательно накажет. Родителям, которые планируют отправить на учебу в этот колледж своих детей, советую тысячу раз подумать. В аналогичной ситуации они поступят так же – они не будут спасать ваших детей", – говорит мать погибшего мальчика Елена Трофимчук.

Муж Елены Игорь Трофимчук называет день 4 декабря 2019 года худшим в своей жизни.

"Ирина Таранова виновата в том, что закрыла кабинет, полный дыма и убежала кого-то искать. Хмарская – в том, что оставила детей (в том числе погибшую Катю) в аудитории, а сама вышла якобы посмотреть, что происходит и не вернулась за ними. Спасая свою шкуру, она вылезла через окно 4 этажа. Как с этим жить? Никак. И при этом находятся люди, которые советуют "извинить и понять". Остается только пожелать испытать на своей шкуре то, через что прошли мы. Ведь у них тоже есть дети", – такого мнения об обвиненных в страшном пожаре отец погибшего студента колледжа.

4 декабря вся Одесса несет цветы, игрушки и зажигает лампадки возле дома, где произошла страшная трагедия.

Что будет со зданием

Дом Асвадурова, в котором располагался колледж, находится в аварийном состоянии и последние два года им никто не занимался. При этом, имеется вероятность обрушения, которая может повлечь новые жертвы.

Сделать с этим зданием что-либо, пока что не представляется возможным, так как здание арестовано. В сентябре этого года представитель учебного заведения заявил ходатайство о снятии ареста со сгоревшего здания, так как уже наступила осень, и оно до сих пор не было законсервировано, что чревато последствиями во время холодов и осадков, в том числе и полным уничтожением этого памятника архитектуры.

Находится он, как известно, в собственности государства, однако у министерства образования и науки Украины нет средств на восстановление дома. Этим, впрочем, давно готовы заняться городские власти Одессы, для чего и нужно снять арест.

Прокурор же на суде возразил, отметив, в частности, что представитель колледжа не является представителем министерства и не может заявлять подобные ходатайства. Во-вторых, здание является вещественным доказательством в деле, а потому прокуратура потребовала озвученную просьбу отклонить. В последствии, здание осталось под арестом.

Что с расследованием

В здании не было пожарной сигнализации, огнетушители якобы по приказу руководства были спрятаны под кроватью у вахтера, пожарные выходы были не доступны, на окнах размещались решетки, а результаты проверок, которые проводились сотрудниками ГСЧС, были успешно проигнорированы.

Расследование дела о пожаре правоохранители завершили 30 июня 2020 года, после чего прокуратура направила обвинительный акт в суд. Подозрение вручили 4 работникам колледжа – Ирине Тарановой, которая, по версии следствия, опрометчиво оставила в кабинете обогреватель, завхозу корпуса Татьяне Фомич, директору колледжа Любови Кочерге и ее бывшему заместителю по административно-хозяйственной работе колледжа Андрею Хаецкому.

Их обвинили в нарушении правил пожарной безопасности, что привело к тяжелым последствиям. За это преступление предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы. Более полугода в отношении всех обвиняемых мера пресечения не назначалась. Ее назначили только в этом году 21 января – и то не в виде лишения свободы, а в виде личного обязательства.

"На сегодняшний день рассмотрение находится на той стадии, что прокурор зачитывает ходатайство о приобщении к материалам дела документов, которые прокуратура считает доказательствами. Исследование этих документов станет следующим этапом. Следующее заседание назначено на 28 декабря", – отметил бывший заместитель по административно-хозяйственной работе колледжа на Троицкой.

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