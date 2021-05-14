"Голоса Мирных": из-за войны волонтер вынуждена была покинуть Донецк с чемоданом вещей и собакой

Она уже четыре года нигде не чувствует себя, как дома – решила рассказать свою историю музею Фонда Рината Ахметова

Ни в одном из городов она не чувствует себя, как дома! Найти "замену" родному Донецку, переселенка Ольга Коссе пока не смогла.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Я взяла чемодан вещей и собаку, мы с ней с тех пор путешествуем по нашей родине по разным городам", – рассказала она ..

И своего любимца, и себя, Ольга называет переселенцами. Вместе с ним жила в разных городах, и ни в одном из них не чувствовала себя, как дома.

Видео: Сегодня

"Мы все как-то потеряли какую-то устойчивую для нас жизнь, родной город, наши привычные для нас маршруты, улицы, я уже не говорю о работе и о еще каких-то таких вещах..." – сказала она.

С начала войны на Донбассе Ольга Коссе была волонтеркой, поддерживала земляков.

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"Я живу уже 4 года, даже больше, в нормальных условиях, у меня нет этих обстрелов, но я когда смотрю насколько это обыденно выглядит – это вообще очень тяжело" , – рассказывает "Сегодня" женщина.

Ольга уверена, такими воспоминаниями нужно делиться. Об этом должны знать – и в Украине, и в мире. Именно поэтому и решила принять участие в сборе историй для музея Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных".

"Для записи историй мирных жителей Донбасса, для музея "Голоса Мирных" мы собрали команду психологов, мы все находимся в разных городах, созваниваемся по зуму, советуемся, как это делать", – поделилась переселенка.

Музей "Голоса Мирных" – это большая платформа, которая ежедневно пополняется свидетельствами жителей Донбасса о том, что происходит в их жизни с начала войны.

"Фонд собрал уже тысячи историй. Продолжается сбор. Музей "Голоса мирных" уже сегодня самая большая коллекция историй мирных, аналогов которой нет", – сказала главный редактор проектов Фонда Рината Ахметова Ольга Гук.

Ранее мы сообщали, что почти каждый второй житель прифронтовой зоны страдает от психологической нагрузки. А каждый четвертый переселенец борется с депрессией.