"Голоса Мирных": музей Фонда Ахметова сохраняет истории людей, переживших войну

Когда люди могут выражают свой крик души, то им становится легче

У нее не осталось даже фотографии на память о родном доме. Таисия Лихацкая – переселенка из разрушенного Широкино Донецкой области. Уже седьмой год она живет в Мариуполе, и мечтает только об одном: чтобы закончилась война и тогда вернуться домой.

Юлия Покидина в новостях "Сегодня" рассказывает, что из-за боевых действий в Широкино Донецкой области не осталось ни одного жителя и ни одного уцелевшего здания.

Таисия Лихацкая до сих пор вспоминает, как с землячками уезжала из дома на несколько дней – быстро, без вещей и документов:

"Я, невестка и внучечка решили уехать. Остался дома мой муж и сын. Хозяйство ведь у нас, куда бросать. Сын три дня побыл – не выдержал, все, стреляют, а муж остался дома".

Видео: Сегодня

И сделал это на свою беду. Защищая свой дом, попал в западню – его избили и бросили в подвал. А когда соседи нашли и доставили в больницу – было уже поздно.

"Начали ему капать капельницу, и в течение часа он умер. Разрешили похоронить в Широкино. Под пулями яму выкопали. Мы там хороним, а нам кричат "Бегите!". Уже начали стрелять снайперы", – вспоминает Таисия Лихацкая.

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Это был последний раз, когда Таисия Ивановна была в родном Широкино... Теперь вместе с соседками остается только вспоминать родные дома и улицы. Здесь, в Мариуполе, поддерживают друг друга, как могут.

Важно, чтобы истории людей, которым пришлось пережить войну, были сохранены. Поэтому Фонд Рината Ахметова продолжает работать над беспрецедентным проектом – Музеем "Голоса Мирных". Это большая платформа, которая ежедневно пополняется свидетельствам жителей Донбасса о том, что происходит в их жизни в последние шесть лет.

Член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко рассказывает:

"Задача Фонда Рината Ахметова, задача музея "Голоса Мирных" собрать максимальное количество свидетельств от первого лица, делать так, чтобы каждая история была рассказана. А если рассказана – то значит и услышана".

Узнать о том, что пережили миллионы простых людей на Донбассе, теперь смогут во всем мире. Таисия Ивановна говорит, что это – крик души. Ведь они не только рассказывают, но и открывают свою душу, а когда их слушают, то и им становится легче.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что в рамках проекту "Голоса Мирных" музей Фонда Рината Ахметова предлагает детям овладеть профессией видеоблоггера.