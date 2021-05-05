"Голоса Мирных": Пережить ужас войны и иметь невероятную жажду жизни

Врачи предсказывали, что Данила Сысоев всю жизнь проведет в инвалидной коляске, но мальчишка не сдается

Даниил Сысоев из прифронтовой Красногоровки под Донецком после двух недель в коме уже несколько лет борется с последствиями ужасного происшествия. Мальчика взрывной волной выбросило с балкона пятого этажа. Что произошло тогда и почему об этом стоит помнить в данный момент?

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Ростислав Сысоев.

Тогда Даниле было восемь лет. Мальчик вспоминает, как в тот день машины ехали мимо клуба и церкови. Он с высоты смотрел на последствия боевых действий, разбитые дома и разрушены предприятия. Мальчик вышел на балкон, как вдруг рядом раздался взрыв и мощной волной его сбросило с пятого этажа.

Видео: Сегодня

"Он упал на железку, которая закрывает входы машинам, мотоциклам и разрубил себе полчерепа. Подумали, что он уже умер. Вызвали скорую и милицию. Это было очень больно. Врачи сказали, что ребенок вообще никогда на ноги не станет и будет всю жизнь в инвалидной коляске", – рассказывает мама Даниила Наталья Сысоева.

Но ее сын не сдался. Спустя две недели пришел в себя, и тогда начался длительный и тяжелый период реабилитации. Правая нога ребенка – закрученная и очень плохо ходит, правая рука – не разгибается.

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Несколько лет специалисты помогали ему преодолеть последствия тяжелой травмы. Важные курсы реабилитации для мальчика организовал Фонд Рината Ахметова.

Даня Сысоев стал одним из героев уникальной фотокниги "Донбасс и мирные", которую три года назад издал Фонд. На ее страницах настоящие истории ужасных событий.

Наталья Сысоева говорит, что эту книгу стоит прочесть каждому, чтобы знать, что война может убить, и человека вернуть к жизни уже будет невозможно. Поэтому уникальные экземпляры Фонд передал в посольства, международные организации и ведущие библиотек Украины.

Директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова рассказывает:

"Истории героев фотокниги стали частью нового проекта "Музей. Голоса Мирных", который был создан по личной инициативе Рината Ахметова. Это документальный проект, цель которого собрать правдивые истории тех, кто прошел через ужасы вооруженного конфликта".

Музей Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" – это безопасное доверительное пространство, где люди могут рассказать свою историю, освобождаясь от бремени молчания, чтобы мир узнал о сотнях тысяч мирных, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что Таисия Лихацкая – переселенка из разрушенного Широкино Донецкой области – уже седьмой год живет в Мариуполе и мечтает только об одном: чтобы закончилась война и тогда вернуться домой. Она также стала участницей проекта "Голоса Мирных".