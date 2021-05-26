"Голоса Мирных": война оставила след в судьбе семьи из Луганской области

Семью Сукниновых из Стаханова война застала врасплох – они собирались ехать в отпуск

Музей "Голоса мирных" собирает истории переселенцев из Донбасса. Фото: скрин

Музей "Голоса Мирных" – крупнейшее в Украине собрание историй людей Донбасса. Коллекция онлайн насчитывает тысячу документальных свидетельств. Цель проекта – создать главный в мире архив историй тех, кого задел конфликт на Востоке. К процессу сбора исповедей подключили и психологов, сообщает корреспондент "Сегодня" Юлия Миншакирова.

"Панда – он первый моей вяленой работой был. Вместе с мамой делали", – говорит Тамара.

Эту игрушку Тамара сохраняет как память, о первых буднях переселенцев. Семья подростка приехала в Харьков из Луганской области на месяц – в надежде переждать обстрел. И осталась на восемь лет.

Видео: Сегодня

"Первая сьемная квартира и мы понимаем у нас даже ложки и вилки нет", - говорит переселенка из Стаханова Ирина Сукнинова.

Сукниновы жили в Стаханове. Большая дружная семья, три поколения. Ирина вспоминает, как с детьми и мужем собирались в долгожданный отпуск. Война застала их с билетами на руках.

"Буквально за один или за два дня взорвали железную дорогу. И вот здесь началась честно паника. Как выехать? Машины у нас своей нет", – вспоминает Ирина.

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Тамара, ей тогда было семь, провела свой последний вечер в родительском доме так:

"Всхлипывая…Мы с братом и остальные дети рисовали вечером плакаты красными буквами писали ДЕТИ", – говорит переселенка из Стаханова Тамара Сукнинова.

Организовали выезд мирных жителей волонтеры. Передвигались колонной. Сотни семей оставляли дома под обстрелами.

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"Нас вывозили не по трассе, а соответственно, какими-то окольными способами. Вывозили женщин и детей грузовой газелькой. Они ехали первые. И они сидели в этой грузовой газельке, на этих деревянных лавочках, которые сами соорудили", – рассказывает Ирина Сукнинова.

Этой историей Сукниновы поделились в видеоблоге во время мастер-класса от Фонда Рината Ахметова.

Видеоработы о конфликте на Донбассе вошли в онлайн-проект фонда – музей "Голоса мирных". Он первым в стране так масштабно документирует истории мирных жителей, которых не обошел конфликт на Донбассе. Во время рассказа истории можно получить и профессиональную консультацию психолога.

"Если в процессе разговора, психолог вдруг понимает, что у него травма войны окончательно глубокая, он предлагает ему присоединиться к проекту по психологической помощи. То есть, помимо того, что человек оставляет историю для музея, он еще и как-то может проработать вот эту травму", – говорит главный редактор проектов Фонда Рината Ахметова Ольга Гук.

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Для Ирины так же важно оставить свою историю в коллекции музея.

"Спасибо Фонду, что организовали этот проект. Что много людей услышат эти истории. Вот и хочется пожелать, чтоб никто такого никогда не пережил", – говорит переселенка из Стаханова Ирина Сукнинова.

К 2025 году на портале "Голоса мирных" планируют собрать сто тысяч исповедей!

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что по проекту "Голоса мирных" музей Фонда Рината Ахметова предлагает детям освоить профессию видеоблоггер.