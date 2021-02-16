Горела в пожаре, но умерла от побоев: в Харькове в горевшей квартире нашли раненую женщину

В Харькове при пожаре в пятиэтажном доме из пылающей квартиры вынесли пострадавшую женщину, которая позже скончалась в машине скорой помощи, но не от ожогов.

Об этом со ссылкой на областное управления ГСЧС сообщило местное издание Newsroom.

Сообщение о пожаре на улице Харьковских дивизий, 20 поступило на горячую линию ГСЧС в 18:57 во вторник, и туда отправили четыре экипажа спасателей.

Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже жилого дома. Из него эвакуировали 30 человек, а в квартире нашли пострадавшую женщину, которую передали медикам.

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В течение часа пожар был потушен, его причина устанавливается.

Местные жители рассказали, что в горевшей квартире проживали молодая пара и женщина, которой было около 50 лет – именно ее вынесли из квартиры.

По предварительным данным, женщина умерла не из-за пожара – следы на ее теле свидетельствуют о том, что ее избили или даже ранили ножом.

В полиции пообещали прокомментировать происшествие позже.

Напомним, 9 февраля в Харькове во время пожара в 14-этажке погиб 37-летний мужчина, 13 человек удалось спасти.