Горсовет разрешил? В Харькове у новогодней елки зарабатывают на лошадях (фото)

В Харькове на "работу" вывели лошадей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове на "работу" к новогодней елке вывели лошадей. Напомним, что в апреле 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5409, который предусматривает запрет на использование животных в цирках.

Об этом пишет Telegram-канал "Где в Харькове".

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"Мы так понимаем это под запрет не попадет? В законе пишется, что запрещены цирки с животными, передвижные зоопарки и выставки с животными. С ноября 2021 местные советы должны не допускать их деятельности", – отметили в сообщении.

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Запрет на использование лошадей для заработка

А 18 мая на сайте президента опубликовали петицию с просьбой запретить использование лошадей для заработка в Харькове.

"Хочу обратиться к жителям Украины с просьбой. Сами знаете, сколько людей выходят в город с лошадьми для заработка. Это очень опасно для лошади – копыта, спина, здоровье, кости, связки, мышцы. Их бьют, обижают, плохо кормят", – писал автор в петиции.

Но тогда не хватило подписей для поддержки обращения.

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