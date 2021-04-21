Госдеп США: Нет признаков того, что Украина участвует в провокациях РФ

Можно наблюдать только кампанию России по дезинформации, чтобы ложно обвинить Украину за действия Кремля

В США не видят признаков того, что Украина провоцирует Россию на усиление военного присутствия в Крыму и вдоль украинских границ.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, передает "Интерфакс".

"Мы вообще не видим никаких признаков того, что Украина участвует в провокациях или способствует эскалации напряженности", – сказал он.

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По его словам, в США видят только кампанию России по дезинформации, призванную ложно обвинить Украину за действия Кремля.

Напомним, в ТКГ заявили, что следующая встреча советников глав государств "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) может пройти на линии разграничения на Донбассе.

В Офисе президента считают, что Россия стягивает войска к Украине для нагнетания нервозности, но, скорее всего, Москва пытается заставить Киев признать незаконную оккупацию части Донбасса.