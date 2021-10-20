Гости из Германии: в Харьковском зоопарке впервые появились пингвины (видео)

Сейчас у птиц адаптационный период / Коллаж "Сегодня"
В Харькове в зоопарке впервыебудут экспонироваться пингвины Гумбольдта из Германии. На сегодняшний день в Украине пингвинов Гумбольдта можно увидеть только в Харькове.
Об этом сообщает Харьковский зоопарк.
Приехали для сохранения вида
Три самки – Маргарет, Агата и Шарлотта – приехали в Харьков из зоопарка в городе Бохум в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).
Животных передали для сохранения и размножения вида. Запланировано, что со временем дружная семья пингвинов Харьковского зоопарка пополнится еще десятью самцами и самками.
Первые минуты
Как только птицы оказались в вольере, стали вести себя очень уверенно: сразу пошли в сторону бассейна, нырнули и начали осваивать водное пространство. Но на сушу пока не выходят.
Учитывая адаптационный период, для пингвинов абсолютно нормально находиться несколько суток в воде. Они на ней дремлют, там же и питаются любимой рыбой – салакой.
Содержание пингвинов
В вольере учтены все условия для комфортного пребывания животных и работы персонала. В распоряжении пингвинов открытый вольер площадью более 600 м², примыкающий к зданию содержания пингвинов с внутренним вольером в 100 м².
В обоих вольерах просторные глубокие бассейны, искусственные скалы с гнездами, автоматические поилки. Сейчас пингвины обживают внутренний вольер.
Для комфорта своих подопечных киперы поддерживают здесь температуру воздуха на отметке 16-18 ° С, а также необходимую температуру и соленость воды.
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