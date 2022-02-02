Готовьтесь к осадкам! Прогноз погоды на неделю в Украине

В стране будет холодно в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

Мокрый снег, мороз и гололед. Такая погода ждет украинцев на этой неделе. Кроме того, ночью ударят сильные морозы.

Об этом сообщает Корреспондент.

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В среду, 2 февраля, осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются везде, кроме северных областей. Днем в большинстве областей -1-+1 градусов. Ночью -4-7. Теплее будет на юге и востоке, где столбик термометра покажет днем +1-5, а ночью -4-+1.

В четверг, 3 февраля, синоптики прогнозируют на западе и в центре температуру днем -1-3 градусов, ночью до -7. На севере возможны ночные заморозки до -10. Осадки в виде дождя и мокрого снега возможны на юге и Донбассе, где будет теплее – днем -1-+3°, а ночью -3-+1 градусов.

В пятницу, 4 февраля, в Украине без осадков, облачно. Похолодание продолжится. В северных и центральных областях днем прогнозируют до -8 градусов мороза, а ночью возможны заморозки до -14. Теплее будет на Буковине, где днем ожидается до -3, но и здесь ночью похолодает до -8. Также более теплая погода прогнозируется на юге: днем +1, а ночью до -5 градусов.

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5-6 февраля, на западе будет мокрый снег. В субботу местами ночью будет до – 11 градусов мороза. Днем температура прогреется до максимум 4 градусов. В воскресенье немного потеплеет – ночью уже будет до -5 градусов.

Всю неделю в Украине будут сильные ветра.