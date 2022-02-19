Готовятся подрывать жилые дома. В Донецк прибыли "вагнеровцы" – разведка

"Вагнеровцы" прибыли для подрыва жилых домов / Фото: Коллаж: Сегодня

В целях осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые вместе с российскими спецслужбами планируют провести серию террористических актов.

Об этом пишет Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

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Оккупанты готовят провокацию?

В связи с обострением ситуации на Донбассе из разных источников начала поступать информация о подготовке оккупантами и их российскими кураторами серии провокаций.

По данным разведки, в Донецк прибыли "вагнеровцы", которые планируют подрыв жилых домов.

"Целью данных провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации" , – говорится в сообщении.

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Что говорят украинские военные?

Военнослужащие воинских частей, которые входят в состав ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", не планировали и не планируют никаких наступательных действий или других действий на временно-оккупированной территории.

"Деятельность военнослужащих группировки носит исключительно оборонительный характер, а применение оружия происходит только в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей", – добавили в ОТУ "Восток".

Главнокомандующий ВСУ обратился к жителям ОРДЛО

Оккупанты на Донбассе продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире Украина 24.

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"Дорогие сограждане, особенно те, кто проживает на временно оккупированных территориях. Боевики, поддерживаемые РФ, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий", – сказал Залужный.

Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении ВСУ и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности.

"Предоставляемую информацию подтверждают в ОБСЕ. Повторяю, что военно-политическое руководство не планирует и не проводит наступательной операции на Востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политика дипломатическая", – заявил главнокомандующий ВСУ.

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